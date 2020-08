Manila e Lorenzo, la prima foto insieme dopo Temptation: il messaggio per i fan

Le telecamere di Temptation Island si sono spente, ma l’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso messo in discussione durante il reality dei sentimenti è più acceso che mai ora che la loro vita ha ripreso a scorrere nella normale quotidianità. E’ di poco fa la prima foto social che mostra insieme l’ex Miss Italia e il compagno dopo la fine del programma di Canale 5: due scatti che attestano la serenità ritrovata completano il messaggio diretto ai telespettatori che li hanno sostenuti nelle cinque settimane del programma.

“Ed ora è arrivato il momento di dirvi grazie per l’affetto e l’amore con cui ci avete sostenuto. Grazie all’incredibile famiglia di #TemptationIsland per aver creduto nel nostro #Amore e grazie alla Vita che ha regalato a me e Lorenzo una seconda possibilità”, ha scritto Manila nel post condiviso anche dall’ex calciatore sul proprio account Instagram, luogo virtuale dove arrivano numerosi i complimenti dei follower che hanno apprezzato il percorso di una delle coppie più amate di questa edizione.

Manila e Lorenzo, il percorso a Temptation Island

Nelle settimane trascorse a Temptation Island, la coppia ha manifestato segni di cedimento per motivi prettamente logistici dovuti alla distanza geografica e dettati soprattutto dall’incapacità di trovare un accordo rispetto alla decisione di iniziare finalmente una convivenza. La solidità dei reciproci sentimenti, tuttavia, non ha mai seriemente risentito delle ‘tentazioni’ del programma da cui, alla fine, sono usciti insieme più innamorati che mai. Oggi i due hanno raggiunto un compromesso: trascorrere cinque giorni a settimana a Roma e due a Firenze e il pensiero di un figlio insieme si fa sempre più concreto.