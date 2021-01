“Io e Lorenzo desideravamo tanto un figlio. Sarebbe stato il frutto di una ripartenza”. Manila Nazzaro a Verissimo racconta per la prima volta il dramma del suo aborto spontaneo di cui è stata vittima durante le vacanze di Natale.

Manila Nazzaro: "Quando ho scoperto che il cuore di mio figlio non batteva più"

Manila, già mamma di Nicolas e Francesco Pio, avuti dall'ex marito, il calciatore Francesco Cozza, confida tutto il suo dolore per l'accaduto. “Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane”.

Ai microfoni del talk show l'ex Miss Italia visibilmente commossa confessa: “È un dolore profondo e silenzioso, mi sono sentita svuotata. Mi è stato consigliato anche di non raccontarlo e questo ha incrementato ancora di più la mia sofferenza”.

L'amore per Lorenzo Amoruso

Manila, che con l'ex allenatore Lorenzo Amoruso ha partecipato a ‘Temptation Island’ attestandosi come una delle coppie più amate dell'ultima edizione, lancia un appello a tutte le donne che si sono riconosciute nella sua storia: “Può succedere a tutte, non siamo sole. Non bisogna mai perdere il sorriso, l’arcobaleno arriva sempre”. Non a caso, subito dopo l'annuncio, ha condiviso tra le Instagram Stories Manila Nazzaro alcuni tra i messaggi che le sono arrivati, parole di sostegno e incoraggiamento anche da parte di chi ha vissuto esperienze simili. L'unione fa la forza, in particolare nei momenti difficili.