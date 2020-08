Manila Nazzaro: “Ho sentito Antonella Elia, potrebbe perdonare Pietro. Nessuno si permetta di giudicarla”

Se il format di Temptation Island avesse previsto un vincitore, senza dubbio sul podio dell’edizione 2020 sarebbe salita Manila Nazzaro, osannata dai telespettatori per un percorso che ha messo in luce la sua maturità, indipendenza e, allo stesso tempo, la capacità di amare indiscutibilmente il suo Lorenzo Amoruso. Intervistata da Vanity Fair, l’ex Miss Italia ha ripercorso l’esperienza televisiva appena conclusa che ha dato modo a lei di ritrovare la serenità con il fidanzato e a qualche sua compagna di avventura di comprendere come quello che credeva amore tutto era tranne che un sentimento forte e autentico.

“Abbiamo vissuto questa esperienza assorbendo le dinamiche degli altri”, ha affermato Manila commentando il ruolo di confidenti che lei e il fidanzato Lorenzo hanno assunto nei rispettivi villaggi: “Io, per esempio, ho vissuto molto le emozioni di Antonella Elia. Le ho detto quello che avrei consigliato a una sorella: non permettere mai a nessuno di umiliarti e di utilizzare le parole contro di te come se fossero delle pietre. Se sarai tu la prima a non lasciarglielo fare, nessuno si potrà mai permettere di farlo o anche solo di pensarlo. Antonella è più fragile di me, anche se è molto più forte di quello che sembra: lei, per esempio, è capace di quel perdono che, sono sincera, a me non appartiene. Non so se potrei mai perdonare Pietro. Lei sì, e non lo farebbe solo con le parole. Il perdono è un dono”.

La telefonata tra Manila Nazzaro e Antonella Elia

Com’è noto, Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati nel peggiore dei modi davanti a un falò finale che ha messo in luce le mancanze di rispetto dell’uomo nei confronti della sua compagna. Poi la showgirl ha mostrato di aver fatto un passo verso il perdono a un mese dal confronto salvo poi tornare sui suoi passi. Ora, però, le cose potrebbero ancora cambiare, come ha confidato la stessa Manila Nazzaro che con la ex compagna di avventura ha stretto una bella amicizia.

“Non me la sento di biasimare Antonella. Al telefono l’altro giorno mi ha detto che ha bisogno di tempo e che, parlando con Pietro, qualcosa forse si potrebbe ancora recuperare”, ha raccontato: “Ognuno sa cosa sente dentro e conosce la propria storia: è per questo che nessuno si può permettere di giudicarla.

“Valeria potrebbe dare un’altra possibilità a Ciavy”

Oltre ad Antonella, Manila ha mantenuto i contatti anche con Valeria: “E’ il mio orgoglio”, ha detto di lei: “Al falò di confronto con Ciavy ha detto le stesse cose che le ho ripetuto per 2 settimane: ha capito che il loro era un amore malato non perché non si amassero, ma perché lei gli ha sempre permesso delle cose su cui ora non lascerebbe più correre”.

Quanto al futuro della coppia, “Da quello che ho capito lei potrebbe dargli un’altra possibilità, ma sono certa che, se sarà così, lo farà partendo da tutt’altri presupposti”, ha osservato Manila: “Prima di esporsi sui social mi ha inviato un messaggio per dirmi che, se anche lo riprenderà, lei sarà una Valeria completamente differente. Sono molto affezionata a lei: il suo è stato l’unico percorso possibile. Aveva bisogno di Alessandro per essere traghettata fuori da una situazione malata, e così è stato”.