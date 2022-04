Manila Nazzaro asfalta Caterina Balivo: "Lei è sempre stata gelosa di me"

Manila Nazzaro ospite di Verissimo ha finalmente spiegato perché tra lei e Caterina Balivo non scorre buon sangue. Tutto sarebbe nato durante Miss Italia, dove Nazzaro vinse e Balivo arrivò terza. Le due non sono mai state amiche e Manila al Grande Fratello non perse l'occasione per ricordarlo, ospite da Silvia Toffanin, a Verissimo ha spiegato i motivi alla base di questo non-rapporto.

Cosa ha detto Manila Nazzaro su Caterina Balivo

"Con Caterina Balivo ho fatto Miss Italia e lei è arrivata terza. Tutto è nato perché sembra che lei dica che io una volta non l’ho salutata", queste le parole di Nazzaro. "Onestamente può succedere, soprattutto dopo l’elezione di Miss Italia visto che sei frastornata. In qualche maniera lei non è stata amichevole nei miei confronti. Anche quando parlavamo non ci parlavamo, quando ci guardavamo non ci guardavamo. Non c’è empatia tra me e lei da sempre. C’è indifferenza tra me e lei. Nel nostro ambiente non si può essere amici di tutti. Beata la sincerità, questa è la verità", ha spiegato Manila.

Nazzaro anche nella sua clip di presentazione per il Gf disse che Caterina Balivo era l'unica persona che non avrebbe mai voluto incontrare. E proprio sulle sue dichiarazioni Toffanin le ha chiesto spiegazione: "Sì ho detto che non la vorrei trovare nel reality. Ma la cosa è reciproca. Con lei non ho mai legato in 22 anni. Ho avvertito un astio da parte sua per il fatto che io abbia vinto Miss Italia. Inoltre non è bello che lei dica ‘quella che ha vinto Miss Italia’ senza nemmeno fare il mio nome. Ha poi detto ha vinto il concorso, ma io, pur arrivando terza, ho lavorato molto di più. L’ha detto più volte e io non ho mai replicato".

Ma Nazzaro ha poi aggiunto altri particolari: "So anche che lei non mi ha mai voluto nelle trasmissioni che ha condotto. Infatti gli unici show in cui non sono mai stata in vitata sono proprio i suoi. Mi chiedo il perché di tutto questo. Mi hanno detto che mi considera antipatica perché sostiene che dietro le quinte di Porta a Porta non la salutai. Figuratevi che nemmeno me lo ricordo".