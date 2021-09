Manila Nazzaro al GF Vip, il triste sfogo del compagno Lorenzo Amoruso

C’è anche Manila Nazzaro nell’elenco ufficiale dei concorrenti del GF Vip che abiteranno la casa più spiata d’Italia a partire da lunedì 13 settembre. Ma se all’inizio di questa nuova avventura televisiva manca ancora qualche giorno, per la ex Miss Italia come per gli altri colleghi, il tempo di salutare parenti e amici è già arrivato nelle scorse ore, considerando la necessità di rispettare le disposizioni anti-Covid vigenti che prevedono l’isolamento dei partecipanti al reality.

La tristezza per la separazione è stata così palesata da Lorenzo Amoruso, compagno della modella e conduttrice con cui aveva affrontato e superato alla grande il test ‘Temptation Island’ lo scorso anno. Da quel momento, infatti, la coppia si è ritrovata più unita che mai e pronta anche alle nozze che, considerato l’attuale l’impegno televisivo, si immagina si svolgeranno non prima del 2022.

"Oggi mi hanno separato dalla mia splendida dolce metà, concorrente ufficiale GF Vip 2021, per il protocollo anti Covid", ha scritto il dirigente sportivo ed ex calciatore italiano: "E nonostante sia super contento per lei per questa splendida opportunità non posso nascondervi di essere triste poiché mi mancherà da morire".

Tra i tantissimi messaggi dei follower che hanno commentato una dedica così romantica rivolta alla sua compagna, ecco spuntare anche quello della diretta interessata, pronta a rassicurarlo sulla reciprocità dei suoi sentimenti: "Amore mio, mi mancherai e mi mancherete. Ma ho voi sempre con me. Ti amo". Il riferimento, evidentemente, è al compagno della sua vita ma anche ai figli Francesco Pio e Nicolas nati dal precedente matrimonio con Francesco Cozza.

All’inizio del 2021 Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno condiviso sui social la sofferenza per la perdita del loro figlio, esperienza che ha segnato molto le loro vite, ma anche reso ancora più solido il loro legame che dura da circa quattro anni.