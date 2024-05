Manila Nazzaro si è sposata: la festa in hotel è un sogno, le foto in terrazza

"Un giorno qualunque, quando meno te lo aspetti, la vita ti regala una favola". Lo ha scritto su Instagram Manila Nazzaro nella serata di ieri dopo aver detto sì a Stefano Oradei. A corredo, una foto delle fedi nuziali. Grande festa a Roma per il matrimonio della showgirl con il ballerino, che si sono promessi amore eterno con rito civile alla presenza di amici e invitati più stretti. La celebrazione di ieri infatti è solo il primo atto di un party che sarà organizzato il prossimo 13 maggio e che vedrà la presenza di oltre un centinaio di persone.

Damigelle della sposa Milena Miconi e Angela Melillo. Dopo la promessa d'amore, marito e moglie si sono spostati insieme ai propri invitati sulla terrazza dell'hotel Mecenate Palace, con vista sulla Basilica di Santa Maria Maggiore, per un piccolo ricevimento. La location è davvero un sogno: una delle terrazze più belle di Roma.

Un amore nato l'anno scorso ma diventato intenso al punto che la coppia ha deciso di accelerare i tempi e arrivare subito al matrimonio. Nel passato di lei una relazione con l'ex calciatore Lorenzo Amoruso, con cui aveva partecipato a Temptation Island, ma che oggi definisce una "relazione sbagliata". "Il 2023 era iniziato come anno dell'orgoglio" ha spiegato l'ex Miss Italia "Avevo deciso di rompere una relazione sbagliata, che mi faceva stare male. A 45 anni non è facile resettare, mi sentivo fragile. Alla fine, però, ho trovato il coraggio". E il destino l'ha premiata facendole incontrare il ballerino. Presenti alle nozze anche i figli di lei Nicolas e Francesco Pio, avuti dall'ex marito Francesco Cozza, anch'esso ex calciatore.