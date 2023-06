Manila Nazzaro si sfoga sui social e parla del nuovo amore, Lorenzo Amoruso risponde

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, coppia nota al grande pubblico anche per la partecipazione a Temptation Island, si sono lasciati. La notizia ormai da settimane viene commentata e tra i due quella ad essere presa di mira è Manila. L'ex Miss Italia, per molti haters, sarebbe colpevole di essersi innamorata di un altro uomo e per questo motivo in molti le scrivono in chat e anche nei commenti su Instagram tutta la loro disapprovazione.

Dopo giorni e giorni di silenzio Nazzaro ha rotto il silenzio e ha pubblicato delle storie Instagram in cui risponde a chi la sta giudicando: "Sono giorni ormai che nel mio profilo leggo solo commenti di questo genere: vergognati, fai schifo, dovresti sparire. Il tutto al limite della diffamazione e sciacallaggio mediatico. Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica. Predicate il disgusto verso l'odio social ma poi siete i primi a praticarlo. E tutto questo perché?".

Manila poi ha parlato di Lorenzo Amoruso definendo la loro storia una "storia sbagliata" e lei decidendo di lasciarlo ha in realtà scelto di essere felice: "Tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata. Tutto questo perché ho avuto il coraggio di scegliere di essere felice". Poi lancia un appello e un monito alle donne che la leggeranno: "Care donne abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto anche se a noi donne questa libertà non viene né perdonata né compresa. Quando raccontavo che la felicità costa mi riferivo anche a questo perché siamo noi donne per prima a non riuscite a comprendere le altre donne".

"E ora se volete mettere alla gogna una donna che ha deciso di amare ed essere felice fatelo pure - conclude Nazzaro -. Ma sappiate che a perdere saremo e solo noi donne, a cui viene criticata e inondata di insulti la libertà di vivere felici e fiere della nostra forza". Alla fine di maggio avevamo raccontato di come l'ex Miss Italia avesse ritrovato il sorriso grazie a Stefano Oradei e ora, con queste parole, Manila è come se avesse confermato questo nuovo legame.

La risposta di Lorenzo Amoruso

Senza fare direttamente il nome di Manila, esattamente come lei non ha mai fatto il nome di Lorenzo, l'ex calciatore ha condiviso una storia Instagram molto eloquente: "Pensiero del giorno, buona domenica: mentre le parole fanno a gara, i gesti tagliano il traguardo".