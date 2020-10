Manila Nazzaro, il rapporto con l’ex marito e la malattia che l’ha colpita: commozione a ‘Verissimo’

L’ex Miss Italia Manila Nazzaro si è confidata con Silvia Toffanin a ‘Verissimo’. L’intervista nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 è stata l’occasione per Nazzaro, protagonista dell’ultima edizione di ‘Temptation Island’ insieme all'attuale compagno Lorenzo Amoruso, per riparlare della separazione dall’ex marito e dei problemi di salute che l’hanno afflitta.

Dal suo primo matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza, Manila Nazzaro ha avuto i due figli Francesco Pio e Nicolas. La coppia si è separata, perché lui aveva un’altra donna. “Mentre eravamo in fase di separazione, ho scoperto che lui avrebbe avuto un altro figlio”, ha raccontato Nazzaro, che ha scoperto attraverso Instagram che Cozza sarebbe diventato presto padre per la terza volta. I rapporti con l’ex marito non sono stati facili, tra accuse e recriminazioni, ma sono riusciti ora a raggiungere un certo civismo. “Il rapporto con lui non è come lo vorrei, ma c’è. Lo portiamo avanti con tanta buona volontà”, ha raccontato.

Manila Nazzaro parla della malattia

Un’altra grande sfida Manila Nazzaro l’ha affrontata (“da sola, il rapporto con Francesco era già abbastanza distante”, ammette), quando ha scoperto di avere una malattia autoimmune alla tiroide, il morbo di Basedow, che l’ha costretta all’asportazione della ghiandola.

“Ho perso l’utilizzo di una corda vocale e quindi nei primi mesi ero completamente afona. È stato un momento buio in cui temevo di non poter tornare a fare il mio lavoro. Poi con tanta testardaggine e tanta logopedia, faticosissima e dolorosissima, sono riuscita a riacquistare un’altra voce, perché non era quella che avevo precedentemente all’intervento - ha raccontato Manila Nazzaro - Ero ingrassata moltissimo, avevo preso 20 chili. Non mi riconoscevo. La gente diceva ‘è grassa, è brutta’, dopo che erano uscite delle mie foto sui siti di gossip. È stato un momento abbastanza duro, sfociato poi nella crisi del mio matrimonio. Io e Francesco ci siamo lasciati nel 2016 ma era già un anno che c’era una lontananza molto pesante, silenzi e cose non chiare”.

Nazzaro si batte oggi per la prevenzione. “Nell’anno in cui ho scoperto che il mio ex marito stava avendo un altro bambino, per ironia della sorte ho scoperto di avere un principio di carcinoma dell’utero”, ha raccontato. Per lei è iniziato un altro periodo molto difficile, così difficile da averla portata anche ad allontanarsi anche da Lorenzo Amoroso, il suo attuale compagno, con il quale ha partecipato a ‘Temptation Island’, salvo poi tornare insieme più forti di prima.