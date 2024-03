Manila Nazzaro, 4 abiti per il matrimonio: "Come nei miei sogni, uno per ogni momento"

Fervono i preparativi per il matrimonio di Manila Nazzaro e Stefano Oradei. La coppia si giurerà amore eterno il 13 maggio, a Roma - con rito civile - per poi festeggiare insieme alle rispettive famiglie e agli amici più cari.

L'ex Miss Italia sogna questo giorno da tempo (in realtà lo programmava anche con l'ex compagno, Lorenzo Amoruso) e vuole che sia perfetto, a partire dall'abito. Anzi, dagli abiti visto che sono più di uno. "Sono quattro abiti in tutto" rivela a Diva e Donna, e aggiunge: "Uno per il rito in Campidoglio e tre per tre momenti diversi della serata. Ci tengo molto perché li ho ideati e disegnati personalmente insieme a Pietro e Silvana, gli stilisti di Diamond Couture, dell'atelier di Lecce, scegliendone tessuti, colore, dettagli. Con Pietro siamo legati da una lunga amicizia, l'ho chiamato subito. Sono pezzi unici e quando sono andata per la prima volta a provarli insieme a mia madre, l'unica persona a vederli fino al giorno delle nozze, e li ho visti realizzati come nei miei sogni, non credevo ai miei occhi".

Poker di bianco per la sposa: "Gli abiti mi rappresentano molto e sono bianchi perché credo nella purezza dell'amore mio e di Stefano: il bianco è un colore che rispecchia il nostro modo di essere e ci piace. L'abito del Campidoglio è un po' più semplice degli altri tre - spiega - Sono tutti e quattro eleganti pur nella loro semplicità: sono i dettagli che fanno la differenza".

I testimoni e le damigelle

Dopo il rito civile ci sarà il ricevimento in una delle ville più lussuose di Roma, allestita completamente in bianco, come il tema della serata. Manila Nazzaro parla anche delle sue damigelle: "Saranno Angela Melillo, Milena Miconi, Matilde brandi e Veronica Maya. I testimoni per Stefano saranno Raimondo Todaro e la sorella Eleonora, mentre per me mio fratello Gianni e la mia amica storica Manuela". Ad accompagnarla all'altare, invece, saranno i due figli Francesco Pio e Nicolas, avuti dall'ex marito.