"Si fa presto a trovare un altro pollo": l'hater attacca Stefano Oradei, Manila Nazzaro sbotta. La replica è furiosa

Stanno insieme solo da qualche mese Manila Nazzaro e Stefano Oradei, ma il loro sentimento è stato da subito così forte da essere diventato in diverse occasioni tema di contenuti social. Questa è stata la loro prima estate insieme: la ex Miss Italia e il maestro di Ballando con le stelle hanno trascorso insieme in Puglia parte delle loro vacanze, allietate anche dalla presenza dei figli che lei ha avuto dall'ex marito Francesco Cozza, Nicolas e Francesco Pio. Tra i ragazzi e il nuovo compagno di Manila - che quest'anno ha detto addio a Lorenzo Amoruso dopo 5 anni insieme - si è instaurata subito una bellissima sintonia, la stessa che ha indotto la coppia a portare allo stadio i figli di Manila in occasione della partita tra Juve e Lazio. Le foto e l'esperienza raccontata su Instagram, però, ha indotto qualcuno ad attaccare Stefano Oradei e quindi Manila stessa che, lungi dal soprassedere alla provocazione, ha replicato per le rime all'autore di un'osservazione decisamente inopportuna e offensiva.

"Manila come si fa presto a trovare un altro pollo..." ha scritto un utente a corredo del post che conteneva anche la foto di lei con Stefano. "Puoi vincere il premio commenti idioti e dove trovarli" ha allora ribattuto lei che ancora, alla nuova replica dello stesso autore che le faceva notare di scrivere da Bari, ha aggiunto: "Vai a farti un giro cafone". Dal canto suo, Stefano Oradei non ha degnato di alcuna attenzione l'hater: "Sempre così insieme noi vinciamo ogni giorno" ha scritto tra le storie Instagram mostrandosi felice con la sua dolce metà.