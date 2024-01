Manila Nazzaro si sposa: "La proposta dopo due mesi. Così hanno reagito i miei figli"

La proposta di nozze è arrivata appena due mesi dopo il primo incontro. Stefano Oradei, 40 anni, non ha perso tempo e ha chiesto la mano di Manila Nazzaro, 46, una sera a Roma. L'audacia è stata premiata dalla showgirl, che ha detto sì. A raccontarlo è direttamente la coppia nell'ultima puntata di Verissimo, in onda su Canale 5. In casa con loro ci sono Francesco Pio e Nicolas, i figli di lei. Lui invece non è mai stato papà.

Tutto si aspettava fuorché una proposta quel giorno Manila. I fiori d'arancio arriveranno a maggio, ad un anno esatto dall'inizio della love story. Quella sera lui le aveva chiesto di indossare dei tacchi e lei aveva cominciato a brontolare per via del fatto che a Roma in terra ci sono i sampietrini. "Ad un certo punto le ho detto girati, lei si è voltata e io mi sono inginocchiato", ricorda oggi lui. In quel momento lei è scoppiata in lacrime: "È stata una proposta inaspettata. Non me lo sarei aspettata dopo appena due mesi. In quell'istante mi è passata davanti tutta la mia vita. Tutto quello che avevo sognato, desiderato. Tutto quello a cui mi è stato detto no. Alché mi sono accovacciata e mi sono messa a piangere". Lui, confida oggi, avrebbe voluto sposarla sin dal primo momento in cui i due si sono incontrati: "Aspettavo solo la serata giusta", aggiunge oggi.

Ad officiare la cerimonia ci sarà Michela Miconi, amica della showgirl e collega. "È la più giusta nel celebrare la cerimonia, anche se sarà quella che si commuoverà di più". Miconi ha infatti alle spalle una lunga storia d'amore. "Sarà una festa dell'amore e dell'amicizia. Inviteremo le persone strette, saranno circa 150", anticipa ancora Manila. Damigelle saranno le altre amiche storiche Matilde Brandi, Angela Melillo, Samantha De Grenet.

Ma la domanda è: come hanno reagito i figli? "Ai miei figli lo abbiamo detto insieme", dice Manila. "Li abbiamo fatti sedere sul divano e gli abbiamo detto che ci saremmo sposati. Tutti e due hanno urlato 'finalmente' e poi sono tornati a giocare alla play station. Lui si è mosso in punta di piedi ed è riuscito a far innamorare anche i miei figli". Francesco Pio, nato nel 2006, e Nicolas, classe 2011, sono i figli che Manila Nazzaro ha avuto dal primo marito, Francesco Cozza. Dopo di lui Manila ha avuto una relazione con Lorenzo Amoruso, al quale è stata legata per anni e con cui ha partecipato a Temptation Island. Poi i problemi e l'addio. Oggi l'amore è Stefano.