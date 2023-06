Manila Nazzaro e Stefano Oradei innamorati follemente: le dediche d'amore e le foto sui social

Un amore vissuto sotto la luce del sole (dell’estate). Manila Nazzaro e Stefano Oradei non hanno più paura di mostrare quanto siano innamorati, a discapito anche di ricevere critiche (l’ex Miss Italia ha ricevuto non poche critiche dopo la fine della storia con Lorenzo Amoruso). Dopo settimane in cui tutti ormai sapevano, eccoli finalmente felici nel mostrare sui social tutta la complicità e entusiasmo.

In particolare il ballerino romano ha scritto parole talmente dolci che Manila non ha potuto fare altro se non ricondividerle sul suo profilo Instagram. In un selfie lui scrive “Il sorriso…la perfezione” e Nazzaro aggiunge: "Incondizionatamente". Poi Oradei per sottolineare quanto la sua amata sia bella pubblica uno scatto di Manila con un abito da sera: “No word needed…scrivo in italiano per fare capire a tutti, non servono parole, favolosamente tu. Il dono più bello sei tu”. Tra i vari contenuti che hanno pubblicato in cui sono insieme anche un video mentre sono in auto, alla guida c'è Oradei e Nazzaro gli tiene la mano che tiene il cambio, un gesto romanticissimo. E come non notare poi i commenti zuccherosi che lui scrive alle foto di lei: ""Tramonto, mare e noi… Che splendore che sei, meraviglia" con tanto di cuori e emoticon della fiamma.

Per l’ex Miss Italia si tratta di un nuovo capitolo della sua vita e come aveva spiegato al settimanale Confidenze che Oradei è una “persona speciale” e che nonostante le sue ultime due storie siano finite male “non smetto di sperare. Ho bisogno di stare bene con un uomo perché, in fondo, io resto una ragazza del sud. Che sogna il compagno giusto e il senso di protezione che dà la famiglia”.