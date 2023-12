Manila Nazzaro e Stefano Oradei sposi nel 2024: "Ho chiuso una storia sbagliata ed è arrivato l'amore"

Se il 2023 li ha fatti incontrare, nel 2024 coroneranno il loro sogno d'amore. Manila Nazzaro e Stefano Oradei starebbero organizzando il loro matrimonio - come fa sapere il settimanale Nuovo - previsto per il prossimo maggio.

Fiori d'arancio in primavera, a un anno esatto da quando è sbocciata la loro storia. L'ex Miss Italia e il ballerino sono inseparabili da 7 mesi e fin da subito hanno desiderato un futuro insieme: "Sarà il Capodanno più bello della mia vita - ha detto Oradei a Confidenze - Sto vivendo un periodo meraviglioso, dove tutto si incastra perfettamente: sono direttore artistico di un progetto importante a Singapore. Ma la cosa più importante è che le vita mi ha portato Manila, una sorpresa inaspettata. Non mi era mai successo di provare un sentimento così forte". Lei conferma: "Il 2023 era iniziato come anno dell'orgoglio. Avevo deciso di rompere una relazione sbagliata, che mi faceva stare male. A 45 anni non è facile resettare, mi sentivo fragile. Alla fine, però, ho trovato il coraggio".

La storia sbagliata di cui parla Manila Nazzaro è quella con Lorenzo Amoruso, al quale è stata legata per anni. Non è stato semplice decidere di voltare pagina, ma se è rinata è anche grazie a Stefano: "Ho fatto cose che non avrei mai pensato senza curarmi dei giudizi altrui. Ho subìto offese, anche sui social, ma l'amore mi ha dato forza. Stefano mi ha supportata. È un uomo che cammina accanto a me, mai davanti". Ora non resta che vederli all'altare, innamorati più che mai. A fare il tifo per loro Francesco Pio e Nicolas, i figli che Manila Nazzaro ha avuto dal primo marito, Francesco Cozza, e che hanno un rapporto stupendo con il compagno della mamma.