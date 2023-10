Manila Nazzaro e Stefano Oradei festeggiano il primo compleanno insieme. La foto con i figli di lei: "Famiglia"

Stefano Oradei e Manila Nazzaro stanno vivendo un periodo particolarmente felice. I due anche a Verissimo hanno raccontato quanto stiano bene insieme e come sia scattata la scintilla dell'amore. Solo una settimana fa Manila e Stefano hanno festeggiato i loro compleanni insieme: lei è nata il 10 ottobre e ha spento 46 candeline, lui l'11 ottobre (40 anni).

In particolare sul suo profilo Instagram Oradei ha condiviso alcuni scatti del compleanno con tanto di torte e invitati, tra cui gli amici e colleghi Raimondo Todaro e Francesca Tocca, e ovviamente i figli di Manila, nati dal matrimonio con Francesco Cozza, Francesco Pio nato nel 2006 e Nicolas, nato nel 2011. Per l'occasione avevano scelto la Terrazza dei Papi rooftop con una bellissima vista su Roma, nel quartiere San Giovanni, con affaccio sulla meravigliosa Piazza di Santa Maria Maggiore.

Negli scatti si vedono l'ex Miss Italia e il ballerino abbracciarsi amorevolmente anche in compagnia dei figli di lei Nicolas e Francesco Pio. E proprio una di queste foto è stata condivisa su Instagram ha Manila con la scritta "Family" ovvero "famiglia", segno evidente che ormai tra loro quattro ci sia un legame profondo.

A corredo di quegli scatti Oradei ha scritto: "Il compleanno più bello della mia vita. Anche il più ungo amore mio abbiamo festeggiato per 48 ore, il 10 ottobre tu e l’11 io. Pazzesco. Non avevo ancora postato nulla perché sono stato mega impegnato ma ho anche deciso di vivermi i momenti cosi belli profondamente, con le persone che amo con i valori che la vita e la mia famiglia mi hanno insegnato. Emozioni, entusiasmo, vibrazioni… Amore! Grazie a tutti per i miliardi di messaggi di auguri e Grazie a chi mi ama immensamente".