Manila Nazzaro volta pagina con Stefano Oradei: è lui il nuovo amore dopo Lorenzo Amoruso

Chi pensa che Roma è la città perfetta per nascondersi, confondersi tra la folla, in cui è difficile incontrarsi, sbaglia. Soprattutto se si frequentano gli ambienti mondani, dove da settimane fanno coppia fissa Manila Nazzaro e Stefano Oradei.

Una combo inaspettata, eppure affiatatissima (stando ai racconti di chi li ha visti insieme). I due sono stati avvistati al compleanno di Valeria Marini - una settimana fa - e qualche giorno dopo all'inaugurazione di un locale. Chi era presente - ce lo ha spifferato - ha colto benissimo la passione che arde tra loro e che farebbero fatica a trattenere in pubblico. Entrambi stanno molto attenti a non commettere errori che possano tradirli, ma allo stesso tempo sarebbe molto facile capire che sono una coppia. La complicità tra loro sembra lampante, così come l'entusiasmo tipico dei primi tempi.

Per il momento però meglio tenere segreta la relazione, soprattutto per lei, che ha da poco detto addio a Lorenzo Amoruso, al quale è stata legata per cinque anni. E proprio lui, in una diretta social con Biagio D'Anelli fatta nei giorni scorsi, ha fatto sapere di essere convinto che nella vita di Manila ci sia un altro uomo: "Dopo pochissimi giorni che avevamo rotto, probabilmente già prima mi viene da pensare, si frequentava con un altro". Amoruso ha parlato di prove: "Credo che a Roma lo sappiano tutti che lei si sta frequentando con uno. Va pubblicamente nei posti".

Quei "tutti", probabilmente, sono gli stessi che hanno parlato con noi, frequentatori dei salotti in cui la conduttrice e l'ex maestro di Ballando con le stelle sono stati pizzicati. Manila Nazzaro uscirà allo scoperto quando sarà il momento e la decisione è tutta sua, visto che per Stefano Oradei la storia con Veera Kinnunen è archiviata ormai da qualche anno. Nel frattempo, però, per entrambi sarebbe iniziato un nuovo capitolo d'amore da scrivere insieme.