Da Temptation Island al red carpet di Venezia: l'ironia dei paparazzi che fotografano Manu e Isabella

Da Temptation Island, il reality più atteso dell'estate, al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, uno degli eventi più importanti della cinematografia internazionale. Un salto non da poco per Manuel, detto Manu, Marascio e Isabella Recalcati due volti noti a chi ha seguito il programma targato Maria De Filippi su Canale 5.

La presenza della coppia all'evento, sicuramente chiamata da un brand come testimonial (che però non è stato specificato, ndr), ha suscitato non poche osservazioni. Tra chi ha commentato scrivendo "chi sono?" e chi addirittura si è spinto oltre "ormai a Venezia invitano tutti" e "A sto punto andiamo anche noi sul red carpet", un commento in particolare ha catturato l'attenzione dei più attenti.

Su Instagram la coppia ha pubblicato tra le sue storie quella di That's Fab! una community social in cui si possono trovare aggiornamenti sui vip nostrani e internazionali, ma anche news e gossip. Nel breve video si vedono i due vestiti di tutto punto, lei in un abito fucsia lui con indosso un completo total black, mentre si trovano sul noto tappeto rosso e qualcuno commenta la loro presenza lì.

Le sfilate sul red carpet in questi eventi rappresentano il momento in cui i vip vengono fotografati dai fotografi, si sentono i professionisti che chiamano per nome le star chiedendo che guardino in camera o che si mettano in posa e nel video è possibile sentire una voce maschile, probabilmente di un fotografo, che con tono divertito dice: "Volevo avere il gusto di chiamarli Temptation Island". Una frase innocente, ma che cela un giudizio condiviso da molti.