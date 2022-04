"Innamorato di Lulù? No, di fare bella figura". Il duro attacco a Manuel Bortuzzo

La fine della storia d'amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si sta facendo sempre più complicata per il nuotatore. Prima è stato accusato dalle fan di Lulù di aver festeggiato con la ex nel giorno in cui annunciava la rottura, poi è stato attaccato dall'atleta paralimpica Monica Contrafatto.

La vincitrice della medaglia di bronzo ai giochi Paralimpici 2020 di Tokyo ha duramente criticato Bortuzzo e non è la prima volta che lo fa. Già durante il Grande Fratello vip l'atleta aveva disprezzato il comportamento di Bortuzzo affermando che lo "stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza e che, per quanto lei possa essere pesante, non può trattarla a suo piacimento e uso".

"Il recupero psico-fisico - aggiunse Contrafatto - non c'entra con tutto ciò. Se fosse stato un normo sarebbe stato già asfaltato. Trattatelo da normo perché la prima diversità sta da chi ci difende tutto". E poi, ancora sulle storie Instagram, chiese: "Stop vittimismo a favore delle telecamere".

Le nuove accuse a Bortuzzo

Dopo aver appreso della rottura tra i due la campionessa ha ribadito il suo concetto: Manuel è stato falso con lei. "Si sono lasciati? Strano... Era così palesemente innamorato di far bella figura". Una stoccata bella e buona al nuotatore che al momento non ha replicato.