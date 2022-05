Manuel Bortuzzo commenta la mancata ospitata a Domenica In: la frecciata via social

La notizia della mancata ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In è stata subito oggetto di commenti da parte degli utenti. La circostanza secondo cui l'intervista al nuotatore e al padre Franco, prevista nel corso del programma che precede di qualche ora la messa in onda del film sulla sua storia su Rai1, sia saltata per via della sua presenza a Verissimo è stata molto dibattuta sui social, scatenando un dibattito che ha chiamato in causa lo stesso Manuel.

"Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film, perché non ci può andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù; è che Mara oltre al film voleva anche fare gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, non tutti lo hanno capito?" è stata la domanda di una follower che si è rivolta proprio al ragazzo e a Mara Venier con un tag.

Pronta è arrivata allora la replica di Manuel: "Non tutti ci arrivano" è stata la sua risposta, chiara frecciata a chi ha impedito all'ultimo momento il suo intervento per le motivazioni addotte. Nessun commento, invece, da parte di Mara Venier, impegnata nella diretta di Domenica In mentre in rete avveniva il dibattito.

L'intervista di Manuel Bortuzzo a Verissimo e il film su Rai1

Ospite del talk di Verissimo sabato 7 maggio, Manuel Bortuzzo ha parlato delle ultime vicende della sua vita privata, senza fare alcun accenno al film per la Rai, Rinascere, che racconta la sua storia personale. Il nuotatore ha commentato le cause della rottura con la principessa che nei giorni scorsi sono state al centro delle cronache mediatiche per la presunta ingerenza della sua famiglia nel rappporto con la ex fidanzata.

Quanto al film, invece, si ricorda che è tratto da un omonimo libro e narra la storia del ragazzo, concentrandosi in particolar modo sulla notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2019, quando rimane vittima di una sparatoria che gli cambia per sempre la vita, e sulla successiva riabilitazione.