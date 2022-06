Manuel Bortuzzo torna a parlare di Lulù e commenta le voci sul flirt con Giulia Latini

Manuel Bortuzzo è stato ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più in cui ha raccontato molto di sé e della sua vita privata, al centro delle cronache rosa dopo la sua partecipazione al GF Vip. Com'è noto ai fan del reality e dell'ex concorrente, tra le mura della casa di Cinecittà è iniziata la relazione con Lulù Selassiè poi conclusa con tutto il clamore scaturito dalle dichiarazioni della ragazza che si è detta molto ferita dalla inaspettata decisione dell'ex fidanzato.

Intanto Bortuzzo è stato al centro di diversi rumors su presunte nuove fiamme, dall'amica di una vita Giulia Ramatelli all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia Latini, indiscrezioni che nel corso dell'intervista ha tenuto a smentire chiaramente dicendosi "assolutamente single" in questo momento. "Una bellissima persona, tra l'altro fidanzata", ha affermato il 23enne mettendo a tacere le voci su Giulia nate dopo una storia Instagram che lo mostrava con lei e altre persone: "Questo non è il momento, tutte quelle che vedete sono amiche mie".

Manuel Bortuzzo e le parole su Lulù

Dopo l'esperienza del GF Vip che ha messo sotto i riflettori la sua vita sentimentale, Manuel Bortuzzo si è detto certo che, quando sarà il momento, farà in modo che la sua prossima fidanzata sia ben lontana dai media: "Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e per il suo bene. Non mi interessa più stare esposto", ha affermato. Poi il riferimento alla storia finita con la principessa Lulù: "In quel caso ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione. Con una futura donna ci sarà molta più privacy".

L'amicizia con Aldo Montano

Infine argomento "amicizia", in particolare a quella nata con Aldo Montano nella casa del GF Vip e che - quella sì - che continua ancora oggi. "Io e lui veniamo da un contesto che non c'entra una mazza, menomale che c'è stato lui. Una gran bella scoperta di amicizia, fuori siamo una persona sola, come se ci conoscessimo da trent'anni" ha detto dell'ex coinquilino, considerato a una presenza fondamentale durante la sua esperienza televisiva e una persona importante nella sua sfera affettiva lontana dalle telecamere.