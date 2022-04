"Lulù è una minaccia arrivista": il retroscena della separazione tra Manuel e la principessa

Non accenna a placarsi il caso scoppiato intorno alla separazione di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. La coppia continua ad essere al centro del gossip, ultimo in ordine di tempo ad aver aggiunto altri particolari alla rottura dei due è stato Alessandro Rosica, che su Instagram ha condiviso delle informazioni pesanti.

Manuel e Lulù questioni di soldi dietro alla separazione

Qustioni di soldi, questo ci sarebbe davvero dietro alla separazione di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. La ormai ex coppia in questi giorni è sulla bocca di tutti e secondo quanto scritto da Alessandro Rosica su Instagram l'amore sarebbe finito per motivi economici e in particolare per il "risarcimento per il tragico incidente di Manuel Bortuzzo" che ammonta a "circa 10 milioni di euro".

Secondo Rosica "visto i recenti accertamenti sulle Salessié, non se la passerebbero bene, quindi avrebbero sempre visto (i genitori di Bortuzzo, ndr) Lulù come una vera e propria minaccia arrivista solo per la stabilità economica gigantesca di Manuel, che come sappiamo, ha sulle spalle tutte la famiglia e pochi accessi ai suoi conti che gestisce per l’appunto papà Franco!".

"Ovviamente la famiglia di Lulù - ha scritto l'Investigatore Social - è super delusa e arrabbiata e per ora ha scelto di tacere… che sia davvero finita questa faida famigliare? O vedremo qualche altra frecciatina? Di certo il signor Franco Bortuzzo non si è comportato da uomo!". Sono parole forti che mettono in dubbio i sentimenti che avrebbe avuto Manuel nei confronti di Lulù e che avallano quanto detto, da sempre, dalla principessa.