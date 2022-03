"Bello, in tutti i sensi". Manuel Bortuzzo racconta la prima notte con Lulù e i progetti di fecondazione assistita

Chi l'avrebbe mai detto. Che sarebbero arrivati a parlare di figli e di fecondazione assistita. Dopo quelle prime, confuse settimane in cui Manuel Bortuzzo tutto sembrava fuorché intenzionato a cedere alla corte di Lulù Selassié, oggi, una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, il nuotatore e la giovane influencer (e presunta principessa), fanno sul serio. "Sappiamo quanto siamo innamorati", dice lui in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, in cui rivela alcune confidenze circa la prima notte d'amore con la sua dolce metà.

Com'è stata, insomma, quella prima notte insieme al riparo dalle telecamere (dopo mesi di spionaggio da parte di tutta Italia)? "Tutto bene", dice lui a domanda diretta: "Ma non avevamo dubbi, tra di noi è molto bello, in tutti i sensi. Insomma, è e sarà come speravamo che fosse". Nessun dettaglio aggiunto poiché, dopo tanta condivisione del proprio percorso, è ora di tenere nell'intimità delle mura di casa. La loro, sì, perché ormai si tratta di una vera e propria convivenza.

E quali sono, ad oggi, i prossimi progetti di coppia? "Quando sarà il momento non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita - sottolinea - Prima d’ora non m’aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio, ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi".

Tra i due al momento nessuna gelosia. "Non abbiamo assolutamente paure e poi non ci diamo modo di essere gelosia", conclude lui nel merito del rapporto con lei. Che, non a caso, non è stata reticente ad andare a giocare nei panni di "pupa" a La Pupa e il Secchione.