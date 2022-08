Manuel Bortuzzo innamorato di Angelica, parla il papà: "Ora è felice"

Travolto inaspettatamente da un nuovo amore, Manuel Bortuzzo "ha trovato la felicità", come fa sapere suo padre in un'intervista a Novella 2000. Archiviata la storia con Lulù Selassiè, il nuotatore ha conosciuto la tiktoker Angelica Benevieri con cui poco dopo si è fidanzato.

I due hanno ufficializzato la relazione qualche giorno fa, ma condividono poco sui social della loro storia, che vogliono provano a tenere quanto più possibile al riparo dal gossip. Il signor Franco, che aveva avuto delle tensioni con l'ex fidanzata del figlio, è contento di vederlo nuovamente sereno: "Manuel ora è felice e a me basta questo". Non è stato lui la causa della rottura tra Manuel e Lulù - come si era vociferato e come anche la principessina aveva dichiarato - e questo ci tiene a precisarlo: "Non è assolutamente vero. Manuel non è un ragazzo che si fa convincere da me. Ha la testa sulle spalle".

La storia d'amore con Lulù, però, non ha mai convinto né lui né la mamma del nuotatore. Galeotto fu il Grande Fratello Vip e anche su quello Franco Bortuzzo dice la sua: "Non era la trasmissione giusta per lui. Non gli è piaciuto molto".

Chi è Angelica Benevieri, la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo

Angelica Benevieri ha vent'anni ed è romana. Tiktoker molto amata (sul social conta oltre 260mila follower), è apparsa anche in tv, nel programma di Cesare Bocci 'Imperfetti Sconosciuti' e nella fiction di Rai1 'Le indagini di Lolita Lobosco' con Luisa Ranieri. Il mondo dello spettacolo è il suo sogno e vorrebbe diventare un'attrice.