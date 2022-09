"Quante galline hai incontrato nel privato?". E Manuel Bortuzzo, imbarazzato, rimette in riga Diaco

Debutto con polemica per "Bellamà", lo show condotto da Pierluigi Diaco. Colpa di un siparietto che ha visto protagonista Manuel Bortuzzo. Durante l'intervista al nuotatore, infatti, il conduttore si è lasciato andare ad una battuta che, a detta di molti tra i telespettatori, è da ritenersi poco opportuna. Tra le domande rivolte al campione di nuoto, Diaco ne ha inserita una ambigua: "Quante galline hai conosciuto nella tua vita privata?", ha chiesto con tono sarcastico, lasciando intendere allusioni velenose alle ex compagne del ragazzo. La replica è stata di gran classe: "Nessuna. Vivo in campagna, in Veneto. Le ho vicine di casa", ha risposto, schivando ogni doppiosenso, ha risposto lui, schivano ogni doppiosenso.

Eppure Diaco, non pago, ha continuato a punzecchiare: "Che bello che non hai colto la mia battuta, il pubblico a casa ha capito", ha insistito. E Bortuzzo, seppur imbarazzato, ha smorzato tutto facendo silenzio. Al momento Manuel è legato ad una ragazza di nome Angelica. Nel suo passato c'è una storia d'amore con Lulù Selassie, influencer conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip ed oggi legata ad un ex tronista di "Uomini e Donne".