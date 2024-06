Manuel Bortuzzo 5 anni dopo la sparatoria: "Disabile da un giorno all'altro, peggio di un lutto". Poi parla di GF e amore

Sono trascorsi 5 anni da quando, nel 2019, Manuel Bortuzzo venne colpito da un colpo di pistola che lo ha portato, a soli 20 anni, a perdere l'uso delle gambe. Una tragico avvenimento, di cui Manuel ha parlato più volte con sincerità e coraggio. Torna a farlo in un'intervista al Corriere, in occasione dell'uscita del suo libro "Soli nella tempesta - disciplina e armonia per affrontare le battaglie della vita".

Manuel Bortuzzo 5 anni dopo la sparatoria

Parlando della sparatoria, Bortuzzo ha detto: "Credo di avere raggiunto maturità e equilibrio, ma non è stato facile. Appena mi sono trovato sulla sedia a rotelle volevo tornare subito a essere un atleta, a nuotare. Ma quando sono rientrato in piscina è stato uno choc, le gambe erano una zavorra, non ce la facevo, finivo per passare le giornate dentro l’idromassaggio", ha esordito sull'argomento.

Poi ha aggiunto: "Con il tempo ho capito che c’era tutto un altro percorso, nuovo, da fare, un grandissimo lavoro, ho dovuto fare i conti con la realtà. Mi faceva stare male l’idea di ripartire da zero, ma per arrivare a un altro livello, non più al mio livello di prima. Ho attraversato una grande sofferenza, che mi è rimasta impressa nel corpo. Il mio dolore è inciso sul corpo. Nel libro ho raccontato il cambiamento, ma non è ancora avvenuto completamente, sono nella fase in cui l’aquila è in alto, ferma nel cielo e sta guardando da lassù".

Come un lutto. Anzi, peggio. Così Manuel Bortuzzo ha definito la sua nuova vita in sedia a rotelle: "Per quanto si possa essere maturi, non si è mai pronti a ritrovarsi disabili da un giorno all’altro. Non è paragonabile a nulla, è peggio di un lutto, perché il lutto non tocca il proprio fisico, è come il lutto di sè".

"Sento la mancanza di me, devo elaborare il lutto di me stesso, dire addio a una parte di me che è morta. E con questo devo fare i conti sempre, ogni momento della giornata, dalla mattina quando mi alzo, alla sera quando vado a dormire. Non è facile dire addio a una parte di sé nel fiore della giovinezza - le sue parole -. Chi capisce questo riuscirà a starmi accanto sempre. Oggi sono più sereno e realista. So che posso essere felice, ma anche completamente disperato, mi accetto in ogni sfaccettatura, per quello che sono".

Il Grande Fratello Vip e l'amore

Il nuotatore ha poi fatto qualche rivelazione relativa alla vita sentimentale e all'esperienza al Grande Fratello Vip, dove partecipò nel 2021-2022. Al riguardo ha detto: "(Nel libro, ndr) non ho dato spazio volutamente al Grande Fratello, tutto quello che c’era da dire l’hanno già raccontato le telecamere, si è visto tutto. E poi non voglio essere ricordato come il ragazzo del Grande Fratello, vorrei essere considerato l’atleta che raggiunge i suoi obiettivi".

Infine sull'amore (che aveva trovato anche nella Casa, con Jessica Salassié, ormai terminato) ha affermato: "Non sono innamorato attualmente. Ma non voglio avere l’ansia di cercare l’amore. Magari tra mezz'ora esco e incontro la donna della mia vita... Sono sereno, arriverà al momento giusto".