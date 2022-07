"Presuntuoso, chi ti credi di essere?". Manuel Bortuzzo blocca la figlia di Bobby Solo su Instagram e lei lo attacca

Manuel Bortuzzo è ancora al centro di una bufera mediatica. Il nuotatore ed ex concorrente del GF Vip, infatti, dopo la polemica per aver bloccato su Instagram una ragazza diabile, che lo aveva accusato di avere una posizione privilegiata al concerto di Ultimo rispetto agli altri ragazzi in carrozzina, oggi finisce al centro di nuovi attacchi per aver bloccato, sempre sui social, un'altra persona che aveva espresso il suo parere sulla questione. Si tratta di Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, anche lei ex gieffina proprio come Bortuzzo. La trentaduenne, infatti, aveva definito "schifoso" il posto "di favore" dato a Bortuzzo allo show el cantante romano rispetto alla postazione degli altri ragazzi disabili, esprimendo la propria solidarietà, attraverso diverse stories su Instagram, nei confronti dei fan in carrozzella "discriminati".

Sembra proprio che il nuotatore non abbia apprezzato molto questo attacco arrivando a bloccare la figlia di Bobby Solo bruscamente sui social. Dopo poche ore dai commenti della Satti, infatti, Bortuzzo ha bloccato l'ex gieffina, proprio come aveva fatto il giorno prima con la disabile che aveva denunciato le differenze di trattamento tra lei e Bortuzzo al live di Ultimo, e lei non ha aspettato molto prima di lasciarsi andare a un duro attacco nei confronti del tragazzo triestino.

“Orgogliosamente bloccata da questo signore. Ma chi si crede di essere. Hai fatto il Gf (parlo per me che mai me la sono tirata, anzi stica..i, bella esperienza, sono grata, fine), mica un film a Hollywood e hai vinto un Academy. Caro coltiva l’umiltà e la gentilezza, non peccare di presunzione perché oggi hai pass per vedere Ultimo, domani non sei nessuno”, sono queste le parole della Satti contro Manuel che definisce, appunto, "presuntuoso e poco umile".

Bortuzzo, dopo la fine del Grande Fratello Vip, ha raccolto pochi consensi e molti attacchi.