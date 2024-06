Uomini e donne, "Basta normalizzare l'obesità": il duro affondo dell'ex corteggiatore

In una società dove il culto del bello, la ricerca della perfezione, la condanna all'estrema magrezza sembrano essere i capi saldi, c'è chi interviene con una riflessione che va contro corrente e condanna invece di normalizza l'obesità. Questo qualcuno è un vecchio volto di Uomini e donne, nonchè corteggiatore e scelta di Giulia Cavaglià. Stiamo parlando di Manuel Galiano.

Lontano dai riflettori, continua ad essere molto attivo sui social e non è passata inosservata la stories pubblicata nelle scorse ore dove fa un lungo monologo su come l'obesità non venga trattata come una malattia. "Il corpo non è sano se si soffre di obesità e implica conseguenze gravi come problemi circolatori o di movimenti fino ad arrivare alla morte. Perché con l'anoressia c'è più tatto?" chiede l'ex corteggiatore.

Infine puntualizza come questo "Politically correct ha rotto le pa**e...Diamogliela questa mano, non nascondetevi dietro ad un complimento velato per lavarvele queste mani". Decisamente una voce fuori dal coro che rischia di fare molto rumore.