Morte di Manuel Vallicella, interviene il fratello: "Ecco come stanno le cose"

La notizia della morte di Manuel Vallicella ha sconvolto il mondo di Uomini e Donne, sono stati numerosi gli ex tronisti o corteggiatori che hanno speso una parola di vicinanza per la famiglia, anche il programma stesso gli ha reso omaggio sui social. A divulgare la notizia un amico di Manuel, Enrico Ciriaci che ha pubblicato una loro foto su Instagram scrivendo "Ciao amico mio Rip. Ho saputo della morte di Manuel ieri sera. Si è tolto la vita per i motivi che tutti conosciamo". L'amico ha poi rilasciato un'intervista in cui ha parlato dei presunti motivi che avrebbero portato Vallicella a togliersi la vita.

Secondo Ciriaci, Manuel parlava poco con il resto della sua famiglia e questo avrebbe contribuito a renderlo ancora più solo e proprio su questo punto il fratello, Cristian, è voluto intervenire. "Vi ringrazio dei molteplici messaggi che sto ricevendo di supporto - ha dichiarato - Solo una cosa: non ascoltate pseudo interviste o altre persone che dicono cavolate proprio per rispetto, almeno. Non voglio perdere tempo a spiegare cose false da persone estranee. Proprio per rispetto, per favore. Se non sapete… Fate come mio fratello, parlate di meno! Perché con me, mia sorella, etc. Vi dico io la verità, il rapporto lui con noi ce l’aveva eccome!" ha concluso Cristian.

La morte della madre, nel 2019, a seguito di una lunga malattia aveva duramente provato Vallicella. Questa sofferenza potrebbe aver avuto un ruolo importante nella scelta compiuta dal 35enne ieri.