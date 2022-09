Manuel Vallicella, ex volto di Uomini e Donne, è morto a soli 35 anni

Manuel Vallicella, influencer, tatuatore di professione e ex volto di Uomini e Donne, è morto a 35 anni. Era noto al grande pubblico per aver preso parte al programma di Maria De Filippi durante il quale aveva corteggiato Ludovica Valli, che poi non lo aveva scelto. De Filippi successivamente, nel 2016, gli propose di fare il tronista, ma solo dopo alcune puntante decise di ritirarsi.

Il suo sogno era quello di trasformare la sua passione per i tatuaggi in un lavoro e ci è riuscito come mostrano le numerose foto sul suo profilo Instagram. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che Valicella si sia tolto la vita. A comunicare la sua morte è stato un suo amico Enrico Ciriaci, che ha scritto: "Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta. RIP". La notizia poi è stata condivisa anche da Amedo Venza. Nel 2019 Valicella aveva dovuto dire addio alla madre che da anni combatteva contro un tumore. Su Instagram avev 460mila follower e in molti stanno commentando le sue foto chiedendosi come sia possibile, qualcuno gli augura di ritrovare la sua mamma.