Morto Manuel Vallicella, Uomini e Donne gli dedica un omaggio nella puntata di oggi

Un messaggio con una sua foto pubblicata sui social, ma non solo: al suo ex corteggiatore e tronista Manuel Vallicella, tatuatore scomparso nelle scorse ore a soli 35 anni, Uomini e Donne ha voluto riservare anche un ulteriore ricordo alla fine della puntata di oggi, mercoledì 21 settembre. "Ciao Manuel, che la terra ti sia lieve" scrive la redazione del programma di Maria De Filippi presentando il video a lui dedicato, una raccolta di immagini che lo ritraggono durante la sua esperienza nello studio televisivo. Come sottofondo, la canzone di Tiziano Ferro Il destino di chi visse per amare: "La mia storia parte da dove sai, dai sussurri e le accuse a labbra chiuse, e da un sogno sigillato in una lacrima ai tatuaggi come scudo sulle vene per non scordare mai...". Infine, l'addio: "Ciao Manuel".

(Di seguito il video trasmesso oggi a Uomini e Donne)