Manuela Arcuri dopo anni: "Un ménage à trois con Berlusconi? Mai detto. Io un paio di volte a cena con un'amica"

Manuela Arcuri torna a parlare anche del rapporto con l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Lo fa nel corso di un'intervista rilasciata al giornalista Peter Gomez nel talk show 'La Confessione', in onda sul NOVE venerdì 12 febbraio. Nel nuovo appuntamento sarà ospite anche l'ex Cinque stelle, ora leader di Italexit Gianluigi Paragone.

Manuela Arcuri e il racconto su Berlusconi

Ed è proprio la Arcuri a smentire le ricostruzioni emerse dalle intercettazioni, risalenti al gennaio 2009 ma uscite sui giornali nel settembre 2011, in cui Gianpi (Tarantini, ndr), l'imprenditore pugliese condannato a due anni e 10 mesi dalla Corte di Appello di Bari per aver portato escort nelle residenze di Silvio Berlusconi, cercava di combinare un incontro tra l'allora presidente del Consiglio, l'attrice e Francesca Lana: “È vero che Giampi, questo ragazzo pugliese, mi aveva detto di andare a qualche cena - ha spiegato l'ex modella - Sono andata un paio di volte, sempre in compagnia di un'amica".

"Ma come si spiega che Tarantini sostenesse che lei sarebbe stata disposta ad avere un ménage à trois con Berlusconi in cambio del fatto che suo fratello partecipasse a una trasmissione televisiva?", ha insistito il direttore de Ilfattoquotidiano.it facendo riferimento a Sergio Arcuri. "Ma io non ho mai detto a Giampi, né tantomeno a Berlusconi, di far lavorare mio fratello. Io non ho mai detto queste cose: 'Fai lavorare me o mio fratello’ in cambio di che? Di niente!”.

Manuela oggi è legata al compagno Giovanni di Francesco, imprenditore nel campo dell'edilizia, da cui nel 2014 ha avuto il figlio Mattia.

Il programma La Confessione

In basso, Manuela Arcuri su Berlusconi a La Confessione di Peter Gomez