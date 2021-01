Manuela Arcuri è pronta a sposare di nuovo il marito Giovanni Di Gianfrancesco a cui otto anni fa giurò amore eterno con una cerimonia a Las Vegas. In occasione del decimo anniversario del loro fidanzamento, la coppia ha deciso di festeggiare l’importante traguardo con una cerimonia da celebrare in chiesa davanti al frutto del loro legame, il figlio Mattia, che a mamma e papà porterà le fedi.

Manuela Arcuri risposa il marito Giovanni Di Gianfrancesco

“Passato il Covid vorrei fare una grande festa in Italia, con gli amici, questa volta religiosa dato che siamo cattolici”, ha annunciato Manuela Arcuri in un’intervista a Diva e Donna. “Mattia porterà le fedi: pensavo di usare quelle in oro bianco che ci siamo scambiati a Las Vegas o di farle integrare con altre fedi, magari unendo dell’oro giallo”. La decisione di ribadire l’impegno per la vita preso otto anni fa è nata anche a seguito della reclusione per la pandemia: “In un anno così difficile siamo stati tanto a casa insieme e per me è stato bellissimo, ci siamo ritagliati i nostri spazi e poi mi sono potuta godere Mattia giorno e notte”, ha confidato l’attrice, innamoratissima come il primo giorno del suo uomo.

“Giovanni è l’uomo della mia vita, ma ci siamo sentiti una famiglia fin da subito, senza fede al dito”, aveva detto tempo fa al settimanale Oggi: “Abbiamo fatto i genitori, ci siamo davvero concentrati così tanto su Mattia che le nozze le abbiamo lasciate in secondo piano”. Adesso però, quel passo è sempre più vicino.

Chi è il marito di Manuela Arcuri, Giovanni Di Gianfrancesco

Il marito di Manuela Arcuri, Giovanni Di Gianfrancesco, è un imprenditore nel campo dell’edilizia lontano dal mondo dello spettacolo. Il loro legame è forte e basato su “grande rispetto e libertà”, ha confidato di recente l’attrice che ha definito il compagno “ un uomo perbene, allegro, un puro di cuore”, così diverso dai suoi ex proprio perché innamorato della donna e non dell'attrice. “Ho incontrato spesso uomini che mi hanno usata come motivo di vanto o per apparire e questo mi ha sempre fatto allontanare”, aveva ricordato. Con Giovanni, però, è tutta un’altra cosa.