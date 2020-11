Manuela Arcuri e il matrimonio a Las Vegas con Giovanni Di Francesco

Matrimonio americano segrego per Manuela Arcuri e Giovanni Di Francesco. L’attrice ha rivelato durante la sua intervista a “Verissimo” a Silvia Toffanin di aver spostato segretamente il compagno, dal quale sei anni fa ha avuto il piccolo Mattia, durante un viaggio negli States.

Manuela Arcuri e Di Francesco si sono sposati a Las Vegas. “Abbiamo fatto questo bellissimo viaggio in America, siamo andati a Las Vegas e abbiamo organizzato questo matrimonio che non sa nessuno”, ha raccontato l'attrice.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Francesco, un amore fatto di "rispetto e libertà"

Una cerimonia finora mai confermata pubblicamente, anche se in passato la stessa attrice aveva già dichiarato che il matrimonio era comuque tra i loro progetti. "Noi all’inizio ci abbiamo pensato, poi abbiamo dato la priorità al figlio – aveva raccontato tempo fa Manuela durante un'intervista a 'Vieni da me' - Per me soprattutto la cosa più importante era avere Mattia e diventare mamma, quindi ci siamo impegnati ad avere il nostro bimbo. Poi una volta che è nato ovviamente sei presa da mille cose ed è passato in secondo piano però non escludo che le nozze non le faremo, perché è uno dei miei sogni".

L’intervista a "Verissimo" è stata l’occasione anche per parlare del rapporto con Di Francesco, imprenditore nel campo dell’edilizia lontano dal mondo dello spettacolo.

Tra i due, che stanno insieme da dieci anni, c’è un forte legame basato su “grande rispetto e libertà”, afferma l’attrice. Un altro segreto, rivela, è che “Giovanni ha sempre guardato a Manuela come persona e non al personaggio Arcuri”.

In un’altra intervista dello scorso anno al settimanale Oggi, Manuela Arcuri definì Di Francesco un “uomo perbene, allegro, un puro di cuore”, così diverso dai suoi ex proprio perché innamorato della donna e non dell'attrice. “Ho incontrato spesso uomini che mi hanno usata come motivo di vanto o per apparire e questo mi ha sempre fatto allontanare”, aveva ricordato.