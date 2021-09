Manuela Arcuri e le molestie sul set: "Mi hanno spesso chiesto di far vedere il seno"

L'attrice si è raccontata in una lunga intervista in cui ha parlato della sua vita, del lavoro e di alcuni eventi spiacevoli che hanno caratterizzato l'inizio della sua carriera

Manuela Arcuri ha parlato della sua vita, del suo lavoro e di alcuni momenti spiacevoli in una lunga intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale. L'attrice, 43enne, ha raccontato di aver ricevuto numerose avance sgradite durante provini e dietro le quinte di alcune importanti fiction.

Queste richieste, come il far vedere il seno, e alcuni commenti spiacevoli sono arrivati soprattutto durante l'inizio della sua carriera. I provini erano quasi un'angoscia: c'era sempre qualcuno che ci provava, che allungava la mano, che le toccava la gamba. "Ti facevano le solite domande, come ti chiami, da dove vieni, e poi dicevano Fai vedere il seno. Erano dei depravati. Ma dopo due o tre volte ho capito, e gli rispondevo: se non ci sono scene di nudo, è inutile che ti faccio vedere il seno" ha raccontato Arcuri. Il suo racconto purtroppo è simile a quello che altre centinaia di donne del mondo dello spettacolo e non solo.

Manuela Arcuri: la nascita del figlio e i problemi a lavoro

Arcuri negli ultimi anni ha avuto dei grossi problemi lavorativi, ad esempio dopo il successo della fiction "Pupetta" avrebbe dovuto girare il sequel, ma essendo rimasta incinta aveva deciso di rifiutare l'offerta della seconda stagione. Questo purtroppo è stato un grande problema - lavorativamente parlando - anche perché dopo i due anni di stop dal mondo dello spettacolo, per dedicarsi al figlio Mattia, si è trovata senza lavoro.

"Dopo due anni la mia casa di produzione, la Ares, ha avuto grandi problemi ed è fallita. Sono rimasta senza agente, produzione, ufficio stampa. Non ero abituata a bussare alle porte, loro mi procuravano due fiction all’anno. Sono andata avanti con difficoltà ed è arrivato pure il Covid. Sono stati anni un po’ difficili ma le difficoltà spesso si trasformano in opportunità".

Adesso per Manuela è tutto un crescendo di soddisfazioni: prima la partecipazione a Ballando con le Stelle e ha ricevuto il premio, Leone di Vetro, per la migliore Attrice non protagonista a Venezia per il docufilm "I luoghi della speranza".

Manuela Arcuri e il suo desiderio di tornare a lavorare

Al fianco di Manuela c'è l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, che ha sposato in gran segreto a Las Vegas nel 2013. La coppia vorrebbe risposarsi anche in Italia, ma il momento il progetto è in stand-by. Intanto Arcuri vorrebbe tornare a lavorare sul set anche perché non ha il desiderio di un altro figlio.