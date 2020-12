Manuela Arcuri si è sposata (ma le foto spuntano solo oggi)

Manuela Arcuri si è sposata. Dopo le dichiarazioni sul tema delle scorse settimane, adesso l'attrice romana mostra per la prima volta le foto in pubblico. Le nozze con Giovanni Di Giovanfrancesco, di professione imprenditore e padre del figlio Mattia, sono state celebrate a Las Vegas (e mai convalidate in Italia) lo scorso 30 aprile, ma solamente oggi la splendida 43enne ne parla ufficialmente.

Manuela Arcuri si è sposata: il matrimonio segreto

Abito bianco, lineare e aderente, per la sposa, che ha optato per un bouquet di romantiche rose rosse. Le fedi erano semplici e in oro bianco, la location fuori dal famoso hotel Bellagio e il viaggio di nozze alle Hawaii. Un sogno d'amore che Manuela ha tenuto custodito sinora, con riservatezza e premura. "Quando la cerimonia è finita - spiega oggi - sono partite le fontane insieme con la musica. E poi è stato bello rimettermi l’abito e partecipare a una delle feste a tema che fanno nei grandi alberghi con sposi provenienti da tutto il mondo. Io adoro Las Vegas, è un posto surreale, un continuo show, sembra il paese dei balocchi".

Perché Las Vegas? Manuela e il marito volevano una cerimonia segreta e nota solo ai familiari, anche se ora la coppia è pronta a fare il bis in Italia, ovviamente solo al termine dell'emergenza coronavirus, per godersi appieno il momento.

Il 2013 è stato un anno particolare per la Arcuri. Proprio in quei mesi, infatti, la showgirl e il compagno Giovanni stavano provando ad avere un figlio. C'è voluto diverso tempo prima di poter stringere tra le braccia il piccolo Mattia: la notizia della gravidanza è arrivata nel settembre successivo.