Chi è Manuele Baiocchini, conduttore di Casa Baio su Food Network

Vita privata e professionale di Manuele Baiocchini: il suo Casa Baio è in partenza domenica 29 maggio su Food Network. Dalla carriera di giornalista per Sky Sport a papà del piccolo Flavio. Ma chi è Manuele Baiocchini? Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e professionale, tra calcio, cucina e famiglia.

Età, lavori, Sky Sport

Nato nel 1982, Manuele Baiocchini coniuga due colonne portanti dell’italiano medio, ovvero il calcio e la cucina. Da giovane è un ragazzo molto determinato: studia, consegna pizze, gioca a pallone e poi finisce a lavorare in radio. Accantonata l’idea di fare il calciatore, insegue il sogno di diventare un giornalista sportivo. Tutti la strada percorsa per arrivare a Sky Sport è dunque stata frutto di autentica passione e curiosità. Entrato a Sky nel 2007, negli anni occupa più ruoli: lavori svolti in redazione, inviato ed esperto di calciomercato, bordocampista durante le partite, nonché intervistatore nei post-gara.

Casa Baio: dal web a Food Network

Quella per la cucina è per Manuele Baiocchini una dedizione di vecchia data. Inizialmente un po’ sacrificata in favore dell’impegnativo lavoro di giornalista sportivo ma comunque mai abbandonata. Ne è la prova Casa Baio: gli esperti di cooking show sanno che non è un format esattamente inedito. Viene infatti trasmesso da un po’ di tempo sul profilo instagram di Baiocchini e dal portale tematico ButtaLaPasta. Si tratta di un salto dal mondo del web a quello televisivo: Casa Baio va in onda la domenica alle ore 15.00 su Food Network nel corso di sei settimane, a partire dal 29 maggio. Il giornalista propone ricette prevalentemente tradizionali – con particolare riguardo alla cucina romana - talvolta rivisitate con un tocco di originalità. Il programma va in onda direttamente dalla sua cucina di casa e sarà visibile anche in streaming dal portale Discovery+.

Vita privata, fidanzata, figlio, Instagram

Se il suo lavoro (e l’amore) per il calcio e la grande passione per la cucina non hanno segreti, Manuele Baiocchini dedica tempo e attenzioni alla sua famiglia: la moglie Federica di Napoli è inoltre parte integrante del progetto Casa Baio, ideatrice (insieme al marito) e motore dello show. Dall’unione dei due, nel dicembre del 2020 è nato il piccolo Flavio. Un evento che il giornalista ha condiviso sulla sua pagina Instagram. Seguito da circa 24.000 persone, il suo profilo social raccoglie tutto ciò che ama: famiglia, calcio e cucina.