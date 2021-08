Mara Adriani è diventata mamma: è nato Abramo

Mara Adriani, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è diventata mamma. La 34enne, romana, è diventata mamma di Abramo e ha pubblicato una foto su Instagram per celebrare il lieto evento.

Mara Adriani è diventata mamma

Adriani aveva annunciato di essere incinta sui social, condividendo, a maggio, una foto con il pancione accompagnata dalla didascalia: "Non vedo l’ora"

La foto del neonato cela il volto, ma è ben visibile il piccolo body bianco a righe blu. Oggi Mara non fa più parte del mondo dello spettacolo, ha deciso di dedicarsi alla famiglia. Prima viveva a Londra, ma ha preferito tornare in Italia per crescere il suo bimbo con il compagno Fabio.