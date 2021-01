Mara Carfagna, la prima foto da mamma: a spasso fuori dalla Camera con Vittoria

"Una piccola pausa dopo l’Aula con la mia Vittoria". Così Mara Carfagna si immortala fuori dalla Camera, a Roma, insieme alla piccola Vittoria, nata il 27 ottobre dalla relazione con l'ex deputato Alessandro Ruben. Uno scatto pubblicato sui social e presto finito nell'occhio dei più curiosi dal momento che raramente la deputata concede 'finestre social' sul suo privato. Fasciata in un elegante cappotto nero, Mara è seduta al tavolino di un bar mentre la piccolina riposa nella carrozzina. Lo sguardo racconta la gioia della maternità, arrivata per la prima volta a 44 anni.

Deputata del Popolo della Libertà e di Forza Italia - ed ex Ministro per le pari opportunità del Governo Berlusconi - Carfagna è legata da 2013 a Alessandro Ruben, 53 anni, ex deputato di Futuro e libertà, "un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo", come lo aveva definito in una recente intervista. "Fare un figlio è innanzitutto una scelta d'amore - ha dichiarato - È il coronamento di un percorso d'amore e dell'avere accanto un uomo attento e presente che ama l'idea di fare una famiglia. Una relazione solida e stabile rappresenta sicuramente un presupposto importante".