Mara Carfagna si sposa, oggi le nozze a Sorrento: chi è il marito Alessandro Ruben

Mara Carfagna e il compagno Alessandro Ruben avrebbero voluto mantenere il più stretto riserbo sulle loro nozze. Poi però un'indiscrezione di Dagospia, confermata al Corriere del Mezzogiorno da fonti vicine agli sposi, ha svelato l'evento in programma oggi, giovedì 27 giugno, a Sorrento, a Villa Zagara. Stando al sito diretto da Roberto D'Agostino, ad accompagnare gli sposi all'altare sarà la figlia della coppia, Vittoria, nata quattro anni fa. Carfagna aveva chiesto a tutti gli invitati di non dare notizia del matrimonio, ma l'indiscrezione è comunque trapelata.

Chi è Alessandro Ruben, marito di Mara Carfagna

Alessandro Ruben, classe 1966, è un avvocato, già consigliere dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Ruben ha iniziato a occuparsi di politica sin da giovanissimo, collaborando con Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi. È stato eletto deputato alla Camera nel 2008 nella lista del Popolo delle Libertà, in quota Alleanza Nazionale e nel 2010 ha abbandonato il gruppo parlamentare del PdL per aderire a quello di Futuro e Libertà per l'Italia. È stato membro della delegazione parlamentare presso l’Assemblea Parlamentare della Nato dal 24 giugno 2008 e dal primo agosto 2008 membro del gruppo speciale sul Mediterraneo della delegazione parlamentare della Nato. Dal 2010 al 2013 è stato presidente del gruppo di collaborazione parlamentare Italia-Stati Uniti.

La storia con Mara Carfagna è iniziata nel 2016. Nel 2020 la nascita di Vittoria: "Fare un figlio è innanzitutto una scelta d'amore" aveva commentato la ex ministra che ha affrontato la gravidanza nel pieno del lockdown: "È il coronamento di un percorso d'amore e dell'avere accanto un uomo attento e presente che ama l'idea di fare una famiglia. Una relazione solida e stabile rappresenta sicuramente un presupposto importante". Sia per la ex ministra (alle pari opportunità con Berlusconi e per il Sud e la coesione sociale con Draghi) che per l'avvocato (già padre di due figlie) si tratta delle nozze seconde nozze. Per Carfagna le prime risalgono al 25 giugno 2011, quando si sposò con il costruttore romano Marco Mezzaroma e Silvio Berlusconi fece da testimone alla sposa.