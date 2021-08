La meravigliosa dedica di Mara Maionchi al marito: "Io e te, come Bonnie e Clyde, da 45 anni"

Un amore come il loro sì che merita celebrazione. Un legame totalizzante ma rispettoso della libertà dell'altro. Un connubio artistico e umano al tempo stesso. E così ieri sera Mara Maionchi ha voluto fare una dedica speciale al marito Alberto Salerno, con cui il matrimonio va avanti da quarantacinque anni e precisamente dal 1976.

La dedica

Nel post, una fotografia che vale più di mille parole: Mara e Alberto sono al bancone di un bar, nella stessa posizione, e sorridono guardando in camera. Il loro sguardo, radioso, è pura complicità. "Come Bonnie e Clyde, dal 1976", scrive la produttrice nella didascalia. Poi aggiunge hashtag che sono ironici soprannomi del marito: #ilsalli #ilmasterchefdiviawashington.

Una lunga storia d'amore

Ottant'anni lei, settantadue lui, la loro è stata una vita all'insegna dell'amore... e dell'amore per la musica. Produttrice musicale e talent scout lei, autore di successo lui, hanno sempre vissuto una vita di coppia all'insegna della stima reciproca. Hanno due figli: Giulia e Camilla, che li hanno resi nonni. "Sono una che tende a dire alle figlie di fare la loro vita - ha raccontato Mara di recente - ma entro il meno possibile nelle loro scelte. Sono stata giovane tanti anni fa, ma certe cose me le ricordo".

I tradimenti di lui e la versione di lei: "Non puoi mettere in discussione una vita insieme per una sciocchezza"

A fare il giro dei giornali, anni fa, era stata la confessione di Maionchi a proposito dei tradimenti del marito. Ne aveva già parlato nel libro scritto con lui, "Il primo anno va male, tutti gli altri sempre peggio" ed è tornata sull'argomento durante una famosa intervista in cui ha ammesso che il suo modo di "ricambiare" i suoi tradimenti era "giocando d'azzardo": "Non riuscivo a controllarmi, perdevo somme importanti, facendo danni anche a lui. Il tradimento non è solo il colpo di testa di una sera, ci sono tanti modi di tradire, anche far credere di essere una persona perbene".

Quali consigli ha dato alle sue figlie, a proposito di amore? "Provo a spiegare alle ragazze di sopportare un po' di più, quando litigano con i mariti. Non puoi mettere in discussione una vita insieme per una sciocchezza".