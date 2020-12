Il Natale post covid di Mara Maionchi: "Vedrò una figlia alla volta. Dedico le feste a chi mi ha curata"

Tra i personaggi dello spettacolo che sono stati colpiti dalla covid c'è Mara Maionchi. La cantante è stata ricoverata a fine ottobre, senza gravi conseguenze per fortuna, ed oggi affida al settimanale Chi le sue riflessioni in vista delle Feste di Natale.

Come sta Mara Maionchi

"Dedico queste feste sobrie a chi mi ha curata in ospedale quando ero malata di covid, in modo da farmi rientrare a casa in relativa forma e presto - dichiara al magazine diretto da Alfonso Signorini - Vedrò le mie figlie con le loro famiglie una un giorno e l'altra il giorno dopo. Mi mancherà la nostra tavola allargata ma l'importante è che tutti stiano bene e che il Salli (Alberto Salerno, suo marito dal 1976) faccia il brodo con il carrello dei lessi... Sennò che Natale è?".

Maionchi è stata ricoverata per una settimana circa, fino al 26 ottobre. A lei in quel momento andò tutta la solidarietà di tanti colleghi dello spettacolo, da Fedez, che ha condiviso con lei il tavolo dei giudici di X Factor, fino a Federica Pellegrini, sua partner professionale tra i giurati di Italia's Got Talent.