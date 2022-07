Mara Sattei ricorda Amici e l'emozionante incontro con Maria De Filippi

Mara Sattei è una delle protagoniste indiscusse del panorama musicale estivo del momento con la hit La dolce vita, cantata con Fedez e Tananai. Del successo raggiunto nell'ultimo periodo, ma anche del suo rapporto con i colleghi, con il pubblico e con il fratello Thasup (nuovo nickname del rapper Tha Supreme) la cantautrice 27enne ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera, dove ha anche ricordato i primi passi nel mondo dello spettacolo mossi dieci anni fa nel programma Amici di Maria De Filippi.

Quando Mara Sattei partecipò ad Amici

Mara Sattei è stata allieva della 13esima edizione di Amici, in onda dal 2013 al 2014. Allora la vincitrice fu Deborah Iurato seguita dal secondo posto dei Dear Jack. Al talent di Canale 5 la cantante partecipò con il suo vero nome, Sara Mattei, poi cambiato con un nome d'arte che ha invertito le iniziali di nome e cognome. E come Mara Sattei, lo scorso gennaio, la ex allieva è tornata in quei luoghi ospite insieme a Giorgia con cui duetta in Parentesi. Un'emozione forte per lei che nell'intervista ha raccontato quel momento e l'incontro con Maria De Filippi.

"Rivedere quei luoghi mi ha fatto un grande effetto. Anche ritrovare Maria e darle il mio disco: all’epoca ero una bambina di 18 anni, anche lei ora avrà visto una persona diversa" ha confidato Mara, sicura di quanto quell'esperienza sia stata importante. Se rifarebbe Amici? "Assolutamente sì, è stato formativo" ha detto: "Penso che ognuno abbia un momento giusto nella vita, io allora non avevo bene a fuoco quel che volevo fare e dovevo proprio crescere, ma mi ha dato un primo assaggio di cosa volesse dire stare nella musica".

Il rapporto con Fedez e Tananai

Da sei settimane Mara Sattei è in vetta ai singoli più venduti con quello che è diventato un vero tormentone estivo. Ma com'è nata la collaborazione con Fedez e Tananai? A contattarla è stato il rapper con cui cui c'era stima reciproca anche se non si erano mai conosciuti prima di allora. Dal primo incontro si è creata una bella armonia anche con Tananai: "Penso che siamo proprio tre mondi differenti ed è stato interessante unire i nostri stili" ha spiegato: "Io sono una ragazza molto semplice ed easy e loro sono i miei bodyguard: simpatici, schietti e travolgenti".

Quanto ai progetti futuri, se Sanremo è una tappa che le piacerebbe raggiungere quando "ci sarà il momento giusto", conoscere Justin Bieber è un sogno che potrebbe realizzarsi: "Aprirò il suo concerto italiano il 31 luglio a Lucca, un’opportunità bellissima, e mi piacerebbe incontrarlo", ha detto.