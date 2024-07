Mara Venier, l'alba su Roma dal suo terrazzo è bellissima: il video

Mara Venier adora la sua casa romana. Ama cucinare nella sua cucina con finestre che mostrano Roma, ama ospitare amici e parenti per cene e pranzi in cui è lei a preparare squisiti manicaretti. Venier è entusiasta della sua grande terrazza di cui si prende cura, e di cui spesso condivide i video.

Proprio questa mattina ha deciso di mostrare ai suoi follower quanto sia magica Roma all'alba. Erano le 5:23 quando la conduttrice esce sul terrazzo, prende in mano il telefono e riprende quanto vede. Il cielo si sta tingendo di rosso, arancione e giallo, in sottofondo i numerosi gabbiani che garriscono. Un'immagine bellissima e anche poetica che prima la conduttrice aveva condiviso solo nelle storie Instagram ma che poi ha deciso di pubblicare anche come reel.

Probabilmente, come ogni estate, tra qualche settimana lascierà Roma per raggiungere il marito, Nicola Carraro, a Santo Domingo. Mara di solito si porta con sé il nipotino Claudio.