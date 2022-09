Mara Venier e Alberto Matano a cena con i mariti: serata di festa per i record in tv

L'amicizia tra Mara Venier e Alberto Matano è stata conclamata dalle ultime vicende personali dei due protagonisti del piccolo schermo. La vicinanza del conduttore de La Vita in Diretta alla collega durante i suoi problemi di salute e, ancor più, l'affetto sincero testimoniato letteralmente dalla padrona di casa di Domenica In alle nozze di lui con Riccardo Mannino hanno dimostrato al pubblico l'intensità di un legame che prescinde l'aspetto professionale, dove entrambi stanno eccellendo per successi e riconoscimenti da parte del pubblico.

E proprio per festeggiare le ultime soddisfazioni lavorative, il settimanale Chi racconta con le sue foto che Mara e Alberto si sono ritrovati a cena con i rispettivi mariti, Nicola Carraro e Riccardo Mannino, e un'amica al ristorante Jackie O' di Roma. Il giornalista, infatti, lo scorso 5 settembre ha ripreso la nuova stagione del programma pomeridiano di Rai1 ottenendo uno share di quasi il 20%, il debutto più alto del talk dal 2010, ovvero da quando al timone c'era proprio Mara Venier in coppia con Lamberto Sposini. Domenica scorsa, inoltre, anche la conduttrice è tornata a Domenica In, raggiungendo uno share del 18% che ha inaugurato alla grande il debutto della sua 14esima edizione di cui detiene ora il record come padrona di casa più longeva nel pomeriggio domenicale di Rai 1. Risultati eccezionali che hanno sì meritato una serata all'insegna della serenità e, soprattutto, dell'amicizia più vera.

Clicca per vedere la gallery completa