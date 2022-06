Mara Venier, le parole per Alberto Matano in diretta tv: "Tu sai perché"

Ultima puntata densa di emozioni quella di Domenica In. Tanti gli ospiti dell'appuntamento conclusivo di una stagione densa di successi: da Francesco Gabbani a Bobby Solo, da Cesare Cremonini a Ermal Meta, diversi sono stati gli artisti che si sono esibiti nello studio di Rai1 dove un'emozionatissima Mara Venier ha condotto il programma terminato prima del solito per via dello speciale del Tg1 sul Giubileo della Regina Elisabetta.

Ma è stato quando è arrivato Andrea Sannino, cantante del brano Abbracciame, che la conduttrice ha voluto rivolgere il suo pensiero ad Alberto Matano, destinatario di una dedica a sorpresa molto sentita. "Alberto tanta felicità e tu sai perché" ha detto zia Mara annunciando la canzone, poi intonata dall'artista napoletano e dedicata proprio al giornalista che già venerdì scorso, a La Vita in Diretta, si era commosso per l'inaspettato arrivo dell'amica. "Dedicata ad Alberto e a un'altra persona... E tu, Alberto sai chi..." ha aggiunto ancora la conduttrice. Nessun ulteriore accenno è stato rivelato in diretta, ma stando alle ultime novità è facile immaginare che il riferimento sia alle nozze di Matano con il compagno Riccardo che saranno officiate proprio da Mara Venier.

L'amicizia tra Alberto Matano e Mara Venier è nota al pubblico che segue entrambi in tv come sui social: proprio a lei, infatti, Matano aveva annunciato per la prima volta di essere innamorato, dopo anni vissuti nel massimo della riservatezza. E oggi la conferma di un legame che va ben oltre alla semplice sfera professionale.