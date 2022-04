Mara Venier e Alessia Marcuzzi di nuovo insieme: "I nostri cuori si ritrovano"

La coppia che non ti aspetti. Mara Venier e Alessia Marcuzzi di nuovo insieme dopo un periodo di lontananza. Le due amiche non si vedevano da tempo e ieri sera si sono concesse una cenetta solo per loro a casa della conduttrice di Domenica In.

Una serata di coccole e confidenze, con musica di sottofondo e il panorama mozzafiato sul centro di Roma che si vede dal salotto dell'attico in cui la Venier vive con il marito Nicola Carraro. Su Instagram ecco qualche assaggio della loro complicità: "Abbiamo una boccia di champagne rosé in frigo tutta per noi - dice la 'zia' Mara nelle storie, mentre si prende i baci dell'amica - Finalmente insieme. I nostri cuori si ritrovano. Con noi è roba di cuore". E Alessia risponde: "Mi mancavi troppo".

Il regalo di Alessia Marcuzzi a Mara Venier

Cena orientale a base di involtini primavera e riso alla cantonese, per finire babà e rum "regalo del mio adorato Ferzan (Ozpetek, ndr)" fa sapere Mara Venier, felicissima di trascorrere un po' di tempo con la sua cara amica, che per l'occasione le ha regalato una delle borse disegnate da lei. Alessia Marcuzzi, infatti, da quando ha lasciato Mediaset si dedica al suo brand di borse e accessori. Una passione, quella per la moda, che ha sempre avuto e che ora ha trasformato in mestiere. Ultimamente sono circolate diverse voci che la vorrebbero in trattativa con la Rai, ma la conduttrice non sembra sentire la mancana della tv. E poi, basta che c'è la sua Mara.

