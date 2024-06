Mara Venier: "Che delusione vedere certi 'amici' sparire. L'ultimo anno in tv il peggiore di sempre"

Oggi, domenica 2 giugno, Mara Venier conclude quella che definisce la peggiore stagione televisiva della sua carriera. A poche ore dall'ultima puntata di Domenica In, la conduttrice ha rilasciato le sue considerazioni in un'intervista al Messaggero, nel corso della quale ha confidato tutta l'amarezza e la delusione verso certi "amici" dopo il caos suscitato dal noto comunicato dell'ad Roberto Sergio, da lei letto nel programma all'indomani della finale di Sanremo. "La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta" recitava alla fine quella nota a cui Mara Venier aveva aggiunto un commento di condivisione che aveva fatto esplodere le polemiche contro di lei e contro la Rai tutta.

"È stata un'edizione difficilissima, la peggiore di tutte quelle fatte fin qui" afferma Mara: "Ci sono rimasta molto male, ne ho sofferto tantissimo. Pensi che dopo Sanremo volevo andare a EuroDisney, a Parigi, con mio nipote e mia nuora. Avevo già prenotato tutto e all'ufficio stampa avevo solo chiesto i pass per saltare le file chilometriche, ma prima di partire mi hanno chiamato per dirmi che me li avrebbero dati ma non dovevo pubblicare sul mio profilo Instagram nostre foto scattate nel parco... È la cosa che mi ha ferita di più, infatti alla fine abbiamo rinunciato e siamo andati all'Acquario di Genova, che consiglio a tutti perché è un posto magico. Meglio così".

Con il senno di poi, la conduttrice assicura che non rileggerebbe quel comunicato di cui ignorava il contenuto. Ma quanto accaduto nel post Sanremo è servito a Mara Venier per comprendere gli amici veri dagli altri. Tra loro Angelo Mellone, il responsabile del Day Time della Rai: "Mi è stato molto vicino. Altri presunti amici, invece, sono spariti. E io li ho cancellati dalla mia vita". I loro nomi non li fa, al contrario di quelli di coloro che le hanno le mostrato solidarietà: "Ma chissenefrega, perché dar loro spazio? Mi sono sempre stati accanto, invece, Alberto Matano e Fiorello, e mi ha sorpreso la solidarietà di Lilli Gruber, Selvaggia Lucarelli, Michele Santoro, Fabio Fazio, Nicola Porro e Walter Veltroni".

Mara Venier resta a Domenica In

Nonostante le difficoltà, Mara Venier anticipa che comunque sarà al timone di Domenica In anche l'anno prossimo: "L'ad Roberto Sergio, che è un amico a cui voglio molto bene, mi ha chiesto fortemente di rimanere, anche se devo ancora firmare il contratto. Quelli che si erano già messi in fila, e sono tanti, devono aspettare ancora (ride, ndr)... È più forte di me, ogni anno dico che è l'ultimo ma non riesco a mollare. Stavolta pensavo davvero fosse l'ultimo perché voglio godermi di più mio marito, la mia famiglia, la mia casa di Santo Domingo". A chi passerebbe il testimone di Domenica In, quando deciderà di lasciare il programma? "Ad Alberto Matano. Lui sarebbe perfetto. E dopo di lui, fra qualche anno, a Stefano De Martino. Anche lui è in gamba".

Una battuta, infine, su quanto accaduto con la premier Meloni che si è presentata come "stronza" a De Luca: "A me è piaciuta. Avrei fatto la stessa cosa anch'io. Io sono e voglio continuare a essere come Virna Lisi quando disse: “Ho 70 anni, non voglio tenermi dentro niente e voglio dire sempre quello che penso”".