"Dove sono finiti i 10 milioni di euro di Gina Lollobrigida?": la verità di Andrea Piazzolla a Domenica In

Per Andrea Piazzola, ex assistente e factotum di Gina Lollobrigida, è stata chiesta una condanna a 7 anni e mezzo per circonvenzione di incapace: l'accusa è quella di aver sottratto beni dal patrimonio dell'attrice tra il 2013 e il 2018. Della delicata situazione giudiziaria se ne è occupata oggi Mara Venier a Domenica In, intervistando proprio Andrea Piazzolla a cui è stato anche chiesto dove sarebbe finita, secondo la sua versione, l'enorme cifra di 10 milioni di euro di cui l'attrice disponeva.

"Sono orgoglioso che Gina Lollobrigida mi abbia donato la sua amicizia", ha esordito l'ospite. Come ha preso la notizia della richiesta della condanna? "Ero in aula. Il tribunale fa il suo lavoro, rispetto ma non condivido il lavoro del pubblico ministero. Sono uscito molto soddisfatto e felice del lavoro del mio avvocato che ha difeso prima di tuto Gina, la persona più danneggiata di questa storia". L'ex assistente dell'attrice ha ripercorso quindi il suo rapporto con l'attrice, conosciuta nel 2009 per via della collaborazione per una mostra e poi cresciuto negli anni.

"Gina ti ha protetto?" ha chiesto allora la conduttrice: "Il problema sono le persone che fanno passare una cattiva informazione, come Javer Rigau", ha detto allora Andrea parlando dell'uomo che si definisce ancora ex marito dell'attrice (benché lei abbia sempre parlato di un matrimonio-truffa). Su di lui Piazzolla ha aggiunto ancora: "In questi anni non c'è mai stato". Mara Venier è intervenuta per precisare di aver invitato Rigau, il figlio di Gina Andrea Milko Skofic, e il nipote Dimitri, ma invano: "Abbiamo invitato Rigau, ma non ha accettato. Anzi ha insultato il mio autore Stefano Castellano", ha assicurato la conduttrice.

Tornando alla questione economica, punto centrale nella discussione a cui hanno preso parte Adriano Aragozzini, Alessandra Mussolini, Salvo Sottile e Tiziana Rocca, Mara Venier ha rivolto la domanda diretta a Piazzolla: "Dove sono finiti i 10 milioni di euro?". "Ha sempre avuto un tenore di vita alto", ha spiegato Andrea, elencando le spese che sarebbero state sostenute negli anni: "Quando è mancata tutti hanno staccato fatture importanti, parliamo di passività importanti. La villa sull'Appia Antica costa cifre esorbitanti, 200mila euro l'anno, feste di compleanno e di Capodanno da 10mila euro, i viaggi... Se per dieci anni mettiamo insieme tutti questi conti...". Adriano Aragozzini, amico di Gina, ha difeso Andrea Piazzolla, certo della sua buona fede. "La casa è stata ristrutturata tre anni fa", ha assicurato ancora Piazzolla.

Mara Venier alla fine ha difeso la libertà di Gina di aver speso i suoi soldi come meglio ha creduto: "Ogni donna deve essere libera" ha esclamato tra gli applausi: "Ha lavorato e guadagnato i soldi, aveva tutto il diritto di spenderli come voleva. Perché se un uomo di 90 anni lascia i soldi a una donna di 30 nessuno dice niente?", ha aggiunto provocatoriamente. "Sono onorato di aver fatto tutto ciò che ho fatto per lei", ha concluso poi Andrea che ha raccontato di aver ricevuto una richiesta da parte dei famigliari di Gina: "Se ci dai la tua parte di eredità ritiriamo le cause civili", gli avrebbero detto, trovando la riposta contraria di lui.