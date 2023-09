Mara Venier e Nicola Carraro celebrano il giorno in cui si sono conosciuti: il regalo e la dedica speciale

Era il 19 settembre di 23 anni fa quando Mar Venier e Nicola Carraro si incontrarono e da allora non si sono più lasciati. Sei anni dopo si sono sposati e oggi vivono insieme circondati dalla loro grande famiglia condividendo successi, dolori, felicità e l'amore per i loro nipoti.

Proprio oggi, per celebrare quel giorno 'galeotto', Nicola ha voluto sorprendere la moglie con un voluminoso mazzo di rose rosse e a vedendo il grande sorriso sul volto della conduttrice di Domenica In la sorpresa è riuscita. Quest'anno Mara e Nicola hanno festeggiato 17 anni di matrimonio il 28 giugno. Su Instagram Mara ha condiviso la foto del mazzo di fiori e poi una foto che li ritrae insieme con la scritta "E sono 23 amore mio ….19/9/2000…".

I due anche quest'anno hanno trascorso gran parte delle loro vacanze estive a Santo Domingo, dove hanno una villa con un grande giardino e la piscina. Con loro non poteva non esserci il nipotino, Claudio, figlio del secondogenito di Venier Paolo Capponi, e i tre insieme hanno partecipato a un evento in cui hanno potuto accarezzare i delfini.

Nella loro lunga storia d'amore però non sono mancati i momenti di crisi e proprio di uno di questi ha parlato Venier in una recente intervista: "Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna. Una brutta estate, liti continue. Quando siamo tornati, ho detto: 'Qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi'. Ma dopo tre giorni mi ha chiamato un suo amico per dirmi che Nicola stava male, sono corsa da lui e ci siamo dimenticati di tutto".