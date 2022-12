Mara Venier, gli auguri per il nipote Giulio: "Sembra ieri quando sei nato"

Mara Venier ama trascorrere il tempo libero dagli impegni televisivi in famiglia, soprattutto con i suoi amati nipoti. La conduttrice ne ha due: Claudio, o meglio Iaio (come lo chiama lei), figlio del suo secondogenito - Paolo Capponi - che compare spesso sul suo profilo Instagram, e Giulio, figlio di Elisabetta Ferracini, nata dalla relazione tra la presentatrice di Domenica In e l'attore Francesco Ferracini.

Se Iaio, 5 anni, è il piccolo di casa, Giulio ormai è diventato un uomo. Proprio oggi compie vent'anni e la nonna gli dedica un pensiero sui social, dove pubblica una loro bellissima foto: "Buon compleanno amore mio - scrive - Mi sembra ieri quando sei nato e oggi compi 20 anni". A fare gli auguri a Giulio anche tanti amici della famosa nonna, da Alessia Marcuzzi a Sal Da Vinci, poi ancora Nino D'Angelo, l'attore Massimiliano Gallo e quelli "stellari" di Valeria Marini. Scrollando tra i commenti al post ecco il messaggio del neoventenne: "Ti amo nonna mia". Tra Mara Venier e il nipote più grande c'è un rapporto speciale, come ha più volte raccontato la stessa conduttrice.

Giulio, il nipote più grande di Mara Venier

Giulio è nato nel 2002. È l'unico figlio di Elisabetta Ferracini - primogenita di Mara Venier - che lo ha avuto dall'ex compagno Carlo Longari. Oggi è legata a Pierfrancesco Forleo. Giulio Longari non è affascinato dal mondo dello spettacolo, nonostante lo abbia respirato in casa fin da piccolo, ma è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre 11mila follower (tra cui tantissime fan aspiranti fidanzate).

Il post di Mara Venier per il compleanno del nipote Giulio