Mara Venier bacia Shel Shapiro

Occhi negli occhi, con le luci di Natale a fare da sfondo, le mani che si accarezzano e poi il bacio. Sono le immagini del videoclip della canzone di Shel Shapiro, 'La leggenda dell'amore eterno', che ha per protagonista Mara Venier.

La conduttrice di Domenica In bacia il cantautore, regalando un'intensa interpretazione e lasciando i follower a bocca aperta. Una sorpresa di Natale che vuole essere un messaggio d'amore per tutti, come spiega Shapiro su Instagram, dove ha pubblicato il video: "La Leggenda dell'Amore Eterno non finisce mai... Soprattutto in questo periodo, dite alle persone vicine a voi che gli volete bene e che le amate. Questo sì che è un bel regalo, forse il più bello".

Chi è Shel Shapiro

Shel Shapiro è un cantautore e attore di origini inglesi, frontman dei Rokes. "Sono nato a Lonra da una famiglia di musicisti" si legge nella sua biografia, in cui si descrive: "Canto suono, scrivo e produco musica degli anni '60".